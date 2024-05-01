В Польше предупредили о передвижении военной техники вблизи границ с Россией

Жителей республики попросили соблюдать «предельную осторожность» из-за движения многочисленных военных колонн.

«Кульминация наступит в период с 4 по 6 мая в Западно-Поморском, Поморском и Варминско-Мазурском воеводствах», — отмечается в сообщении командования в соцсети X.

Поморское и Варминско-Мазурское воеводства граничат с российской Калининградской областью.

Меры связаны с учениями НАТО Steadfast Defender 2024, отмечает RT. Маневры, которые проходят в феврале-мае, стали крупнейшими за последние десятилетия учениями альянса.

