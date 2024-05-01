В Польше предупредили о передвижении военной техники вблизи границ с Россией
Польские военные направятся в северные воеводства страны и перебросят технику в эти районы. Об этом сообщило главное командование Вооруженных сил Польши.
Жителей республики попросили соблюдать «предельную осторожность» из-за движения многочисленных военных колонн.
«Кульминация наступит в период с 4 по 6 мая в Западно-Поморском, Поморском и Варминско-Мазурском воеводствах», — отмечается в сообщении командования в соцсети X.
Поморское и Варминско-Мазурское воеводства граничат с российской Калининградской областью.
Меры связаны с учениями НАТО Steadfast Defender 2024, отмечает RT. Маневры, которые проходят в феврале-мае, стали крупнейшими за последние десятилетия учениями альянса.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Бывший солист «На-На» Юрин заявил, что Алибасов задолжал ему $5 млн
- Умер писатель и переводчик Пол Остер
- Епанчинцев стал главным тренером хоккейного клуба «Сибирь»
- При атаке БПЛА на Воронежскую область пострадали три частных дома
- В Польше предупредили о передвижении военной техники вблизи границ с Россией
- Шойгу поручил сократить сроки ремонта военной техники
- При обрушении автомагистрали в Китае погибли не менее 19 человек
- СМИ: В небе над Украиной заметили вспышку неизвестного происхождения
- В Нью-Мексико разбился американский истребитель F-16
- Подполье: ВС России ударили по штабу ВСУ в Одессе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru