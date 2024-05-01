В Китае обрушилась скоростная автомагистраль

Скоростная автомагистраль обрушилась в провинции Гуандун в Китае, 18 автомобилей оказались под завалами. Об этом сообщило китайское Центральное телевидение.

Инцидент произошел в среду около 02:10 (21:10 вторника мск) на магистрали между провинциями Гуандун и Фуцзянь. Под завалами оказались 18 авто.

«31 человека удалось спасти, все они отправлены в больницу», — отмечается в сообщении.

Движение на автомагистрали перекрыто. На месте ЧП работают спасатели и пожарные.

Ранее в Вязьме Смоленской области обрушился путепровод, на котором находились грузовая и легковая машины, погиб один человек, шестеро пострадали, напоминает RT.

