СМИ: В небе над Украиной заметили вспышку неизвестного происхождения

Яркую вспышку при отсутствии взрывов заметили в ночь на 1 мая над несколькими регионами Украины. Об этом сообщил телеканал ТСН.

Вспышку в небе над Подольском объяснили коротким замыканием

По данным СМИ, свечение зафиксировали над Днепропетровской и Харьковской областями. Также вспышку могли заметить в Полтавской и Сумской областях, подконтрольных Киеву частях Запорожья, пишет Ura.ru.

Как сообщает ТСН, событие связано с метеором или другим «космическим явлением». Официальных данных о произошедшем пока нет.



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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
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