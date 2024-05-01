СМИ: В небе над Украиной заметили вспышку неизвестного происхождения
1 мая 202408:38
Яркую вспышку при отсутствии взрывов заметили в ночь на 1 мая над несколькими регионами Украины. Об этом сообщил телеканал ТСН.
По данным СМИ, свечение зафиксировали над Днепропетровской и Харьковской областями. Также вспышку могли заметить в Полтавской и Сумской областях, подконтрольных Киеву частях Запорожья, пишет Ura.ru.
Как сообщает ТСН, событие связано с метеором или другим «космическим явлением». Официальных данных о произошедшем пока нет.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru