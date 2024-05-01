СМИ: В небе над Украиной заметили вспышку неизвестного происхождения

По данным СМИ, свечение зафиксировали над Днепропетровской и Харьковской областями. Также вспышку могли заметить в Полтавской и Сумской областях, подконтрольных Киеву частях Запорожья, пишет Ura.ru.

Как сообщает ТСН, событие связано с метеором или другим «космическим явлением». Официальных данных о произошедшем пока нет.





