Губернатор Гусев: В Воронежской области сбили два БПЛА
Два беспилотника были сбиты дежурными средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы в Воронежской области. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев.
Ночью 1 мая в области объявили режим опасности атаки БПЛА. Затем Гусев заявил, что в Воронежской области обнаружили и сбили дрон самолетного типа. По предварительной информации, никто не пострадал, разрушений не было.
Позже в пригороде Воронежа был сбит еще один беспилотник, отмечает RT.
«В результате падения обломков выбиты стекла в строящемся доме», — написал Гусев в своем Telegram-канале.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru