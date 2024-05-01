Губернатор Гусев: В Воронежской области сбили два БПЛА

Два беспилотника были сбиты дежурными средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы в Воронежской области. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев.

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Ночью 1 мая в области объявили режим опасности атаки БПЛА. Затем Гусев заявил, что в Воронежской области обнаружили и сбили дрон самолетного типа. По предварительной информации, никто не пострадал, разрушений не было.

Позже в пригороде Воронежа был сбит еще один беспилотник, отмечает RT.

«В результате падения обломков выбиты стекла в строящемся доме», — написал Гусев в своем Telegram-канале.

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ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:ПВОБеспилотникиВоронежская Область

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