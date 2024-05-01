Губернатор Гусев: В Воронежской области сбили два БПЛА

Ночью 1 мая в области объявили режим опасности атаки БПЛА. Затем Гусев заявил, что в Воронежской области обнаружили и сбили дрон самолетного типа. По предварительной информации, никто не пострадал, разрушений не было.

Позже в пригороде Воронежа был сбит еще один беспилотник, отмечает RT.

«В результате падения обломков выбиты стекла в строящемся доме», — написал Гусев в своем Telegram-канале.

