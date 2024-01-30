Бастрыкин поручил возбудить дело из-за осквернения памятника в Ереване

В расследовании обстоятельств инцидента также будет задействовано Министерство иностранных дел России. Ранее утром в интернете появился видеоролик, на котором мужчина повалил два венка у памятника и растоптал ленту российского флага.

Его личность установлена, уточняет источник. Местные жители заявили, что он не в первый раз демонстрирует русофобские настроения.

