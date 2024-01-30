Бастрыкин поручил возбудить дело из-за осквернения памятника в Ереване

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за осквернения памятника детям блокадного Ленинграда в Ереване. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на ведомство.

В Ереване устроили погром у памятника детям блокадного Ленинграда

В расследовании обстоятельств инцидента также будет задействовано Министерство иностранных дел России. Ранее утром в интернете появился видеоролик, на котором мужчина повалил два венка у памятника и растоптал ленту российского флага.

Его личность установлена, уточняет источник. Местные жители заявили, что он не в первый раз демонстрирует русофобские настроения.

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ФОТО: РИА Новости / Гавриил Григоров
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