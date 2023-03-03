Следком наградил медалью брянского мальчика, спасшего двух девочек
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин наградил ведомственной медалью «Доблесть и отвага» 10-летнего Фёдора из Брянской области, сообщает пресс-служба ведомства.
В сообщении говорится, что во время происшествия в Климовском районе региона мальчик «проявил героизм и самоотверженность».
«Сейчас Фёдор находится «Брянской областной больнице №1». Офицеры Следственного комитета России окажут семье необходимую помощь», - отметили в пресс-службе.
Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что Фёдор, который вывел детей из обстрелянного украинскими диверсантами автомобиля, совершил геройский поступок, сообщает НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,3 млн+14 096 / сут.
Умерли
396 тыс.+39 / сут.
Выздоровели
21,6 млн+13 937 / сут.
- Зеленский заявил о дефиците артиллерии, самолётов и танков у ВСУ
- Шахматистка Костенюк официально сменила спортивное гражданство
- «Поглупел»: Боярский рассказал о постковидном синдроме
- Додон назвал незаконной попытку переименовать молдавский язык в румынский
- Вице-премьер Украины потребовал запретить продажи игры Atomic Heart
- Американский военный призвал украинских бойцов перейти на сторону России
- Премьер Украины заявил об усилении защиты энергообъектов в стране
- Губернатор Югры пригласила сломавшего ногу Кустурицу лечиться в Россию
- На Алтае возбудили уголовное дело за сотрудничество с Украиной
- Додон призвал Санду не давать согласие на втягивание Молдавии в военные действия
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru