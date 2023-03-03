Следком наградил медалью брянского мальчика, спасшего двух девочек

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин наградил ведомственной медалью «Доблесть и отвага» 10-летнего Фёдора из Брянской области, сообщает пресс-служба ведомства.

Власти хотят наградить мальчика, спасшего детей при нападении ДРГ в Брянской области

В сообщении говорится, что во время происшествия в Климовском районе региона мальчик «проявил героизм и самоотверженность».

«Сейчас Фёдор находится «Брянской областной больнице №1». Офицеры Следственного комитета России окажут семье необходимую помощь», - отметили в пресс-службе.

Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что Фёдор, который вывел детей из обстрелянного украинскими диверсантами автомобиля, совершил геройский поступок, сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Брянская ОбластьАлександр БастрыкинНаградаСледственный Комитет Рф
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