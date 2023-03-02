Министр просвещения похвалил мальчика из Брянской области, спасшего детей
Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что мальчик из Брянской области, который вывел детей из обстрелянного украинскими диверсантами автомобиля, совершил геройский поступок, сообщает РИА Новости.
Он отметил, что действия 10-летнего ребёнка позволили сохранить жизни ещё двоих детей.
«Это настоящий геройский поступок», - подчеркнул министр.
Ранее Кравцов заявил, что никакого обстрела школьного автобуса в Брянской области не было - проникшие на российскую территорию террористы открыли огонь по машине «Нива», в которой ехали дети, сообщает НСН.
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