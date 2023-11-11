Росстат: в России подешевели икра, картофель и морковь
Красная икра подешевела в среднем на 2,5%, сообщил Росстат.
Кроме того, на 10-20% подешевели морковь, капуста и картофель.
Однако есть и подорожавшие на 1,5-1,8% продукты. Среди них - свинина и говядина, сосиски, колбасы, молоко для детей, хлеб, кетчуп и специи.
В списке есть продукты, которые подешевели. Например, до 10%-20% в зависимости от региона снизились цены на картофель, белокочанную капусту и морковь.
Ранее стало известно, что в октябре средняя цена на подержанные автомобили возрастом до 15 лет выросла на 2,3%, превысив 2 миллиона рублей, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru