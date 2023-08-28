Эксперт предупредил о подорожании шампанского к Новому году
Цены на шампанское и иностранные алкогольные напитки вырастут к Новому году. Об этом пишет «Вечерняя Москва».
По данным издания, в последние полтора года игристое регулярно дорожает из-за роста цен на сырье и логистику, в среднем за год напиток стал дороже на 25%.
«Сейчас фиксируется рост стоимости на тару и упаковку для напитков, поэтому многие производители уже начали уведомлять торговые сети о повышении стоимости своей продукции на 3–4 процента», — отметил аналитик Даниил Кашин.
При этом эксперт подчеркнул, что не все ретейлеры будут повышать стоимость алкоголя из-за условий договора, действующих до конца года. По словам Кашина, цены на отечественное спиртное сохранятся, при этом импортная продукция подорожает до 20 процентов. Однако аналитик призвал «не разводить панику» из-за предновогоднего взлета цен и посоветовал не покупать алкоголь заранее: это можно будет спокойно сделать в декабре.
«Для дополнительной экономии советую посещать оптовые магазины ... Лучше всего, конечно, отдать предпочтение отечественным производителям — за прошедший год многие из них улучшили качество», — отметил Кашин.
В свою очередь, экономист Александр Цапликов указал, что цены на зарубежный алкоголь стали выше на 10–15 процентов, а многие ушедшие из страны производители возвращаются на российский рынок с помощью параллельного импорта. Эксперт также указал, что нет смысла покупать спиртное заблаговременно: поставки напитков идут стабильно.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru