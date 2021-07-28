Стало известно, для кого в России больше всего подорожает кофе

Ситуация на рынке кофе достаточно напряженная, из-за заморозков в Бразилии повышаются биржевые цены, а следом и стоимость готовой продукции, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» гендиректор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия.

«География поставок кофе в Россию достаточно широкая, мы имеем возможность перестраивать потоки. Но Бразилия является крупнейшим производителем кофе, все, что происходит в Бразилии, неминуемо сказывается на цене на кофе. Недостаток бразильского кофе влияет на спрос на всех рынках, в любой стране. Следующий урожай в Бразилии ожидается очень низким. Это сказывается на стоимости переработки кофе, потому что себестоимость производства готовой кофейной продукции вырастает, что вынудило всех переработчиков кофе, операторов кофейного рынка повысить отпускную цену для следующего розничного звена», - отметил Чантурия.

По его словам, предсказать масштаб повышения цен на товар в розничных сетях сложно, магазинам придется учитывать экономическую ситуацию и невысокую покупательную способность граждан.

«Очевидно, что, так или иначе, повышение стоимости готовой продукции будет транслировано и потребителю тоже, но надо понимать, что покупательная способность российского потребителя невысокая, экономическая ситуация не позволяет рассчитывать на то, что ситуация изменится, доходы населения падают. Этот фактор будет ограничивать действия всех участников (рынка)», - рассказал он.