Стало известно, для кого в России больше всего подорожает кофе
Гендиректор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия предположил, что значительное повышение цен придется на премиальный сегмент.
Ситуация на рынке кофе достаточно напряженная, из-за заморозков в Бразилии повышаются биржевые цены, а следом и стоимость готовой продукции, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» гендиректор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия.
«География поставок кофе в Россию достаточно широкая, мы имеем возможность перестраивать потоки. Но Бразилия является крупнейшим производителем кофе, все, что происходит в Бразилии, неминуемо сказывается на цене на кофе. Недостаток бразильского кофе влияет на спрос на всех рынках, в любой стране. Следующий урожай в Бразилии ожидается очень низким. Это сказывается на стоимости переработки кофе, потому что себестоимость производства готовой кофейной продукции вырастает, что вынудило всех переработчиков кофе, операторов кофейного рынка повысить отпускную цену для следующего розничного звена», - отметил Чантурия.
По его словам, предсказать масштаб повышения цен на товар в розничных сетях сложно, магазинам придется учитывать экономическую ситуацию и невысокую покупательную способность граждан.
«Очевидно, что, так или иначе, повышение стоимости готовой продукции будет транслировано и потребителю тоже, но надо понимать, что покупательная способность российского потребителя невысокая, экономическая ситуация не позволяет рассчитывать на то, что ситуация изменится, доходы населения падают. Этот фактор будет ограничивать действия всех участников (рынка)», - рассказал он.
При этом магазины смогут распределить свою «наценку» между тремя основными категориями товаров, значительный рост возможен в премиальном сегменте, заметил глава «Росчайкофе».
«Также надо учитывать, что существуют три разных категории потребителей, которые по-разному реагируют на цены. Есть эконом-сегмент, который ориентируется исключительно на цену и соответствующим образом формирует спрос. Есть потребитель среднего ценового сегмента, который может себе позволить выбирать между товарами, находить оптимальное соотношение цены и качества. Третий сегмент называется премиальным, который формируется за счет покупателей, которые не ориентируются на цены. Покупателей с высокими доходами не беспокоит повышение цен на их любимый продукт. На эти три категории и будут ориентироваться розничные магазины, перераспределяя свои наценки. Я могу предположить, что повышение цен в эконом-сегменте будет незначительное, относительное повышение цен будет в среднем ценовом сегменте, а вот в премиальном сегменте с высокой вероятностью цена повысится заметно», - объяснил собеседник «Радиоточки НСН».
Чантурия напомнил, что рынок кофе является конкурентной средой, что также не позволит участникам «драматично» повышать цены, но и к дефициту товара это не приведет.
В августе цены на кофе могут вырасти на 10-12%. Об этом ранее сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на источник в торговой сети «Верный». По данным издания, сеть уже получила уведомление о предстоящем росте цен от поставщиков этого продукта. Причиной роста цен они называют резкое удорожание сырья из-за проблем с прогнозируемым урожаем кофейных зерен в Бразилии, одним из главных поставщиков кофе в мире.
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