Скворцова спрогнозировала выход России на плато по коронавирусу

«Мы очень надеемся, что на следующей неделе мы выйдем на плато, мы какое-то время на нем продержимся и пойдем вниз», - цитирует ее ТАСС.



Сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин объявит решение о продлении или непродлении выходного режима в стране на следующей неделе. Режим, напомним, действует до 30 апреля включительно.



Всего по состоянию на 24 апреля коронавирусом в России заболели почти 67 тысяч человек, скончались 615. Выздоровели — 5,5 тыс. человек.

