Скворцова спрогнозировала выход России на плато по коронавирусу
Россия может выйти на так называемое плато по распространению коронавируса уже на следующей неделе. Такой прогноз дала руководитель Федерального медико-биологического агентства, бывший министр здравоохранения страны Вероника Скворцова.
«Мы очень надеемся, что на следующей неделе мы выйдем на плато, мы какое-то время на нем продержимся и пойдем вниз», - цитирует ее ТАСС.
Сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин объявит решение о продлении или непродлении выходного режима в стране на следующей неделе. Режим, напомним, действует до 30 апреля включительно.
Всего по состоянию на 24 апреля коронавирусом в России заболели почти 67 тысяч человек, скончались 615. Выздоровели — 5,5 тыс. человек.
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