Скворцова спрогнозировала выход России на плато по коронавирусу

Россия может выйти на так называемое плато по распространению коронавируса уже на следующей неделе. Такой прогноз дала руководитель Федерального медико-биологического агентства, бывший министр здравоохранения страны Вероника Скворцова.

Источник плазмы. Донор рассказал, как получают антитела к коронавирусу

«Мы очень надеемся, что на следующей неделе мы выйдем на плато, мы какое-то время на нем продержимся и пойдем вниз», - цитирует ее ТАСС.

Сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин объявит решение о продлении или непродлении выходного режима в стране на следующей неделе. Режим, напомним, действует до 30 апреля включительно.

Всего по состоянию на 24 апреля коронавирусом в России заболели почти 67 тысяч человек, скончались 615. Выздоровели — 5,5 тыс. человек.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости//Алексей Даничев
ТЕГИ:Вероника СкворцоваКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры