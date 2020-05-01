Скворцова сообщила о возможном выходе на плато по заболеваемости

По мнению Скворцовой, Россия всю прошлую неделю находилась на плато по темпу прироста новых случаев заболевания и по количеству заболевших. Глава ФМБА также отметила, что незначительные колебания по числу зараженных возможны и в этом случае, количество заболевших может увеличиваться или уменьшаться, однако скачков заболеваемости уже не наблюдается.

Как утверждает Скворцова, РФ увеличивает количество проводимых тестов на COVID-19, по предварительным данным, в настоящий момент проводят более 160 тыс тестов в сутки. За 15 тыс из них ответственна ФМБА.

