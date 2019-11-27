Скворцова рассказала, когда россиян ждёт пик заболевания гриппом

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова предупредила россиян о сезонном росте заболевания гриппом, пишет АГН Москва. По её словам, рост начнётся уже в декабре, а пик придётся на январь и начало февраля.

«Мы пойдём достаточно в ускоренный подъём в конце декабря, перед Новым годом. Пик придется на январь и начало февраля. И, как обычно, спад пойдет примерно в апреле», — рассказала Скворцова.