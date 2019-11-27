Скворцова рассказала, когда россиян ждёт пик заболевания гриппом

27 ноября 201912:19

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова предупредила россиян о сезонном росте заболевания гриппом, пишет АГН Москва. По её словам, рост начнётся уже в декабре, а пик придётся на январь и начало февраля.

«Мы пойдём достаточно в ускоренный подъём в конце декабря, перед Новым годом. Пик придется на январь и начало февраля. И, как обычно, спад пойдет примерно в апреле», — рассказала Скворцова.

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Она добавила, что грипп — сезонное заболевание, и не было года, чтобы не наблюдался рост числа заболевших. Однако, по мнению министра, в этом году была широкая прививочная кампания, что позволяет рассчитывать на умеренную интенсивность заболевания граждан.

Ранее в эфире НСН бывший главный государственный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко рассказал, как Россия спасается от гриппа, и почему фармкомпании не заинтересованы в вакцинации населения.

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ФОТО: pxhere.com
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