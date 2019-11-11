Гриппом заболел — самострел! Путин призвал министров срочно привиться

11 ноября 201913:17

Президент России Владимир Путин обратился к членам правительства с настоятельной рекомендацией пройти вакцинацию от гриппа. С таким призывом глава государства выступил на совещании с кабинетом министров в Кремле, передает RT.

Как пояснил Путин, министры входят в группу риска по заболеваемости гриппом, так как постоянно общаются с людьми. Президенту не понравилось, что прививку удосужились сделать вместе с ним только три человека из правительства.

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«Гриппом заболел — самострел. Ну, а как? Можно предотвратить — не предотвратил!», — цитирует Ura.ru Путина.

На этом же совещании президент отметил ранее, что заболеваемость гриппом в России сократилась более чем в 13 раз за 13 лет – в первую очередь, благодаря вакцинации.

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Фото: РИА Новости / Алексей Дружинин
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