Гриппом заболел — самострел! Путин призвал министров срочно привиться

Президент России Владимир Путин обратился к членам правительства с настоятельной рекомендацией пройти вакцинацию от гриппа. С таким призывом глава государства выступил на совещании с кабинетом министров в Кремле, передает RT.

Как пояснил Путин, министры входят в группу риска по заболеваемости гриппом, так как постоянно общаются с людьми. Президенту не понравилось, что прививку удосужились сделать вместе с ним только три человека из правительства.