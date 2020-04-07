Пробная партия лекарства от коронавируса поступит в РФ на следующей неделе

Отмечается, что речь идет о препарате "Фавипиравир". Как пишет агентство, об этом в интервью Первому каналу заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. По его словам, инвестируют в покупку данного препарата РФПИ совместно с группой "Химрар".

Кроме того, по словам Дмитриева, РФПИ планирует инвестиции в различные отрасли, направленные на борьбу с инфекцией, в частности, в компании, производящие медоборудование и онлайн-образование.

"Фавипиравир" - противовирусный препарат японской разработки. Как пишет агентство, лекарство показало на клинических испытаниях, что оно снижает время присутствия вируса в организме заразившихся – с 11 до 4 дней. Также улучшения были отмечены на состоянии легких.

