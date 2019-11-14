Скворцова озвучила среднюю зарплату врачей России

По ее словам, такая сумма является средним показателем зарплаты среди работников медучреждений с высшим медицинским образованием.

Скворцова также напомнила, что в соответствии с законодательством с 2004 года зарплата определяется работодателями, а не отраслью. Министр отметила, что прослеживается необходимость возврата в отраслевой системе.

Ранее глава Минздрава заявляла, что переход на новую отраслевую систему оплаты труда медиков потребует не менее двух лет. На это также потребуются дополнительные вливания из бюджета.







