Скворцова озвучила среднюю зарплату врачей России

14 ноября 201922:47

Министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что средняя заработная плата врачей составляет 79 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

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По ее словам, такая сумма является средним показателем зарплаты среди работников медучреждений с высшим медицинским образованием.

Скворцова также напомнила, что в соответствии с законодательством с 2004 года зарплата определяется работодателями, а не отраслью. Министр отметила, что прослеживается необходимость возврата в отраслевой системе.

Ранее глава Минздрава заявляла, что переход на новую отраслевую систему оплаты труда медиков потребует не менее двух лет. На это также потребуются дополнительные вливания из бюджета.



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ФОТО: Павел Сорокин//pexels.com
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