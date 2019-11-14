Скворцова озвучила среднюю зарплату врачей России
Министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что средняя заработная плата врачей составляет 79 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости.
По ее словам, такая сумма является средним показателем зарплаты среди работников медучреждений с высшим медицинским образованием.
Скворцова также напомнила, что в соответствии с законодательством с 2004 года зарплата определяется работодателями, а не отраслью. Министр отметила, что прослеживается необходимость возврата в отраслевой системе.
Ранее глава Минздрава заявляла, что переход на новую отраслевую систему оплаты труда медиков потребует не менее двух лет. На это также потребуются дополнительные вливания из бюджета.
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