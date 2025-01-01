«Скульптуры, дети и юбилей»: Юрий Грымов о долгожданных планах на 2025 год

Более того, Грымов отметил, что мечтает выпустить несколько детских спектаклей в Новом году.

«В этом году я очень хочу выпустить несколько детских спектаклей. Что мы заложим в детей на старте, тем и будем пользоваться уже с седой бородой. Мои родители в меня закладывали очень много, благодаря этому образовательный процесс у меня не заканчивается никогда. Чем больше я знаю, тем от большего я получаю удовольствие», - поделился собеседник НСН.

Также режиссер признался, что не собирается в громко отмечать свой юбилей.

«В 2025 году мне исполняется 60 лет. Но я никогда свои дни рождения не отмечал громко, не считал это нужным и возможным. Поэтому в этом году будет еще и формальный юбилей», - скромно отметил он.

Поход в театр является на сегодняшний день недешевым удовольствием, россияне не ходят каждый месяц в театр, посетить все премьеры они тоже не могут, заявил ранее в эфире НСН режиссер и худрук театра «Модерн» Юрий Грымов.

