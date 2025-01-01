«Скульптуры, дети и юбилей»: Юрий Грымов о долгожданных планах на 2025 год
Юрий Грымов рассказал в эфире НСН, почему не будет громко отмечать свой 60-летний юбилей.
Режиссер и худрук театра «Модерн» Юрий Грымов поделился с НСН главными планами на Новый 2025 год. Он признался, что давно мечтает сделать выставку своих скульптур и выпустить спектакли для детей.
«В новом году я буду делать выставку своих скульптур в одном из музеев. Я давно хотел это сделать. В 2024 году я как раз закончил ряд своих скульптур. Также я выпустил цикл лекций «Эпоха возрождения», «Япония» и «Как нами управляют», готовлю лекцию о кино. Этот цикл лекций имеет устойчивую популярность, для меня это было важно, потому что наше образование не может остановиться. Что делает человека человеком? Три вещи: культура, образование и религия», - рассказал он.
Более того, Грымов отметил, что мечтает выпустить несколько детских спектаклей в Новом году.
«В этом году я очень хочу выпустить несколько детских спектаклей. Что мы заложим в детей на старте, тем и будем пользоваться уже с седой бородой. Мои родители в меня закладывали очень много, благодаря этому образовательный процесс у меня не заканчивается никогда. Чем больше я знаю, тем от большего я получаю удовольствие», - поделился собеседник НСН.
Также режиссер признался, что не собирается в громко отмечать свой юбилей.
«В 2025 году мне исполняется 60 лет. Но я никогда свои дни рождения не отмечал громко, не считал это нужным и возможным. Поэтому в этом году будет еще и формальный юбилей», - скромно отметил он.
Поход в театр является на сегодняшний день недешевым удовольствием, россияне не ходят каждый месяц в театр, посетить все премьеры они тоже не могут, заявил ранее в эфире НСН режиссер и худрук театра «Модерн» Юрий Грымов.
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