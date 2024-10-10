«Ненормально!»: Худрук «Модерна» Грымов осудил большое число премьер в театрах
Больше трех театральных премьер в год - ненормально, ведь россияне не ходят в театр каждый месяц, сказал в эфире НСН Юрий Грымов.
Поход в театр является на сегодняшний день недешевым удовольствием, россияне не ходят каждый месяц в театр, посетить все премьеры они тоже не могут, заявил в эфире НСН режиссер и худрук театра «Модерн» Юрий Грымов.
Цены на билеты в театры в начале сезона выросли на 14%, передает издание РБК. При этом число постановок, сократившееся в 2023 году, восстановилось всего на 7%. Грымов заявил, что является противников большого числа театральных премьер.
«Я противник большого количества премьер в сезоне. Во-первых, согласно статистике, российский зритель не ходит в театр каждый месяц. Во-вторых, поход в театр – недешевое удовольствие. В связи с этим, я считаю, что больше трех премьер в год – не очень нормально, потому что некоторые зрители пропускают премьеры по объективным причинам. Кроме того, нельзя забывать, что прирост числа зрителей в театрах связан с увеличением внутреннего туризма. Мы видим, сколько людей приезжают из регионов в отпуск, в командировку и так далее. У них нет возможности посетить все театральные премьеры», - сказал собеседник НСН.
Ранее директор Театра Вахтангова Кирилл Крок в эфире НСН заявил, что зарплаты актеров в ряде театров скатились до 60 тысяч рублей. По его словам, зарплата складывается не только из занятости актера, на это также влияют особенности самого театра.
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