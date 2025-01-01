«Баловать и учиться!»: Юрий Грымов пожелал россиянам купаться в любви в Новом году
Режиссер и худрук театра «Модерн» Юрий Грымов в эфире НСН подвел итоги 2024 года и пожелал россиянам баловать себя и своих близких в Новом году.
Режиссер и худрук театра «Модерн» Юрий Грымов в беседе с НСН поделился итогами минувшего года, поблагодарил зрителей за доверие и поздравил россиян с праздником.
«Для меня в прошлом году было важно, что театр «Модерн» один из немногих осуществляет глубокие продажи. На некоторые спектакли мы уже продаем билеты на апрель, заканчиваем продавать апрель. Это большое доверие зрителей. Я очень рад, что у нас идут 32 спектакля в месяц, они все на аншлагах ежемесячно. Я очень рад, что у нас появляются новые актеры, я этим занят постоянно. Я очень рад, что побывал на концерте Питера Гэбриела. Я ждал этого концерта десять лет, он редко выступает. Побывал на концерте рок-группы АС/DC, вел в НСН репортажи. Также в 2024 году я побывал на концерте Роберта Планта. Это такие настоящие монстры в хорошем смысле слова, они для меня просто икона культуры, музыки», - поделился он.
В Новом году он пожелал всем купаться любви, баловать себя и своих близких, но никогда не останавливаться в процессе обучения.
«В наступившем году хочу пожелать всем баловать себя и своих близких, пока у вас есть такая возможность. А она у вас есть! Эта возможность у вас есть. Не останавливайтесь в процессе образования, не забывайте, что мы сделаны по образу и подобию Бога. Это не просто высокопарные слова, а очень большая ответственность. Если мы будем про это вспоминать, то уровень ответственности будет повышаться. Мы – материальное продолжение Бога на Земле, мы можем очень многое. Мы ничем не отличаемся от поэтов, художников, исследователей Эпохи Возрождения. Давайте завышать уровень ответственности. Хочу пожелать, чтобы все купались в любви. Окружайте себя талантливыми, красивыми людьми, не общайтесь с дураками, их нельзя перевоспитать, они у вас все высосут, но дураками останутся. Будьте избирательны, любите себя! С Новым годом!», - пожелал собеседник НСН.
Русский театр пользуется популярностью во всем мире, так как зрителям в непростые времена нужно тепло и добро, заявил ранее корреспонденту НСН президент премии «Звезда театрала» Валерий Яков.
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