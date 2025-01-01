«Баловать и учиться!»: Юрий Грымов пожелал россиянам купаться в любви в Новом году

В Новом году он пожелал всем купаться любви, баловать себя и своих близких, но никогда не останавливаться в процессе обучения.

«В наступившем году хочу пожелать всем баловать себя и своих близких, пока у вас есть такая возможность. А она у вас есть! Эта возможность у вас есть. Не останавливайтесь в процессе образования, не забывайте, что мы сделаны по образу и подобию Бога. Это не просто высокопарные слова, а очень большая ответственность. Если мы будем про это вспоминать, то уровень ответственности будет повышаться. Мы – материальное продолжение Бога на Земле, мы можем очень многое. Мы ничем не отличаемся от поэтов, художников, исследователей Эпохи Возрождения. Давайте завышать уровень ответственности. Хочу пожелать, чтобы все купались в любви. Окружайте себя талантливыми, красивыми людьми, не общайтесь с дураками, их нельзя перевоспитать, они у вас все высосут, но дураками останутся. Будьте избирательны, любите себя! С Новым годом!», - пожелал собеседник НСН.

Русский театр пользуется популярностью во всем мире, так как зрителям в непростые времена нужно тепло и добро, заявил ранее корреспонденту НСН президент премии «Звезда театрала» Валерий Яков.

