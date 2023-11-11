Сотрудники компании Маска получили более 600 травм

В агентстве сообщили, что у восьми сотрудников SpaceX из-за производственных травм ампутировали конечности. Более 100 сотрудников получили порезы или рваные раны, 29 человек - переломы костей и прочее.



По мнению сотрудников, причиной большого числа травм является хаос, когда из-за сжатых сроков плохо обученный персонал игнорирует правила безопасности.

Ранее американский предприниматель заявил в соцсети Х, что уже через 15 лет на Марсе будет процветающая база, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



