Россиянам назвали причины для уменьшения пособия по временной нетрудоспособности

Пособие по временной нетрудоспособности могут быть снижены в нескольких случаях. Об этом «ФедералПресс» заявил кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

В России могут изменить порядок назначения больничных и декретных выплат

По его словам, закон предусматривает снижение размера больничных в случае нарушения гражданином без уважительных причин предписанного лечащим врачом режима, а также из-за неявки в назначенную дату на врачебный осмотр или медико-социальную экспертизу.

Кроме того, пособие по временной нетрудоспособности будет уменьшено, если в этот период работник заболеет или получит травму вследствие опьянения или действий, связанных с опьянением.

Балынин добавил, что в первых двух случаях размер больничных будет снижен со дня возникновения нарушения, а в последнем – с первого дня временной нетрудоспособности.

Ранее юрист Илья Русяев заявил, что частая смена работы не влияет на размер больничных выплат и пенсию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы
