Россиянам назвали причины для уменьшения пособия по временной нетрудоспособности

По его словам, закон предусматривает снижение размера больничных в случае нарушения гражданином без уважительных причин предписанного лечащим врачом режима, а также из-за неявки в назначенную дату на врачебный осмотр или медико-социальную экспертизу.

Кроме того, пособие по временной нетрудоспособности будет уменьшено, если в этот период работник заболеет или получит травму вследствие опьянения или действий, связанных с опьянением.

Балынин добавил, что в первых двух случаях размер больничных будет снижен со дня возникновения нарушения, а в последнем – с первого дня временной нетрудоспособности.

Ранее юрист Илья Русяев заявил, что частая смена работы не влияет на размер больничных выплат и пенсию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

