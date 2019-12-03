СК завершил расследование дела сестер Хачатурян

«Они обвиняются в совeршeнии прeступлeния, прeдусмотрeнного п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК России (убийство, совeршeнноe группой лиц по прeдвaритeльному сговору)», — цитирует сообщение СКР РИА ФАН.

По заключению следствия убийство было совершено сестрами из-за личной неприязни, которая стала результатом многократных побоев и психического давления со стороны мужчины. Как сообщает Москва 24, этот факт был учтен, как смягчающее вину обстоятельство. Уголовное дело в отношении двух сестер было направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.

В частности, в отношении 17-летней Марии Хачатурян уголовное дело направлено прокурору с постановлением о применении принудительной меры медицинского характера, уточняет АГН Москва.

Охранный ордер — мера защиты от домашнего насилия, продвигаемая авторами соответствующего законопроекта, могла бы спасти сестёр Хачатурян. Об этом заявила ранее в эфире НСН соавтор законопроекта о профилактике бытового насилия, правозащитница Алёна Попова. Она напомнила, что и сейчас государство продолжает издеваться над девушками, обвиняя их в умышленном убийстве группой лиц, в то время как налицо признаки самообороны.

