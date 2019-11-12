Адвокат: Сестры Хачатурян издевались над отцом и давали ему собачий корм

12 ноября 201918:41

Три сестры Хачатурян высмеивали убитого в последствии ими отца, и демонстрировали враждебное отношение к нему. Это следует из их переписки с подругами. Об этом телеканалу «360» рассказала адвокат потерпевшей стороны Юлия Нитченко.

Так, одна из сестёр, Крестина, поведал как-то знакомой, что отец так вывел их из себя, что они решили наказать его за плохое поведение. Им не понравилось, что Михаил Хачатурян просил их убраться в квартире, погладить одежду и приготовить еду. В отместку сёстры добавили ему в пищу собачий корм, что мужчина не заметил, утверждает адвокат.

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Кроме того, Юлия Нитченко приводит часть переписки одной из сестёр с подругой, в которой они высмеивают моральные моменты. Также во время одной из бесед Хачатурян заявила, что от «отца воняет как от трупа».

Девушки настаивают на том, что убили отца в качестве мести за долгие издевательства и сексуальное насилие. Факт насилия подтверждён экспертизой.

В конце октября Мосгорсуд продлил меру пресечения сестрам Хачатурян до 28 декабря – на них наложен запрет на определенные действия.

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Фото: РИА Новости
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