СКР завершил расследование дела в отношении француза Винатье

Столичный главк Следственного комитета объявил о завершении работы по уголовному делу в отношении гражданина Франции Лорана Винатье, который признан Минюстом иностранным агентом. Уголовное дело передано для направления в суд для рассмотрения по существу.

Винатье вменяют статью Уголовного кодекса об уклонении от исполнения обязанностей, которые предусмотрены российским законодательством об иноагентах. Согласно материалам дела, иностранец собирал в России информацию о военной и военно-технической деятельности.

Француз Винатье признался в сборе сведений о военной деятельности РФ

Гражданин Франции в течении нескольких лет не представлял в уполномоченный орган документов, которые требуются для включения в реестр иноагентов. Собирая сведения о военной деятельности, он, в частности, проводил встречи с россиянами, в том числе в Москве.

Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», Лоан Винатье занимает должность консультанта некоммерческой организации «Центр гуманитарного диалога» из Швейцарии. По данным ФСБ, в России француз наладил многочисленные контакты с представителями экспертного и научного сообщества, а также чиновниками.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: arh.sledcom.ru
ТЕГИ:ФранцияИноагентыСледственный Комитет

Горячие новости

Все новости

партнеры