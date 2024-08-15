СКР завершил расследование дела в отношении француза Винатье
Столичный главк Следственного комитета объявил о завершении работы по уголовному делу в отношении гражданина Франции Лорана Винатье, который признан Минюстом иностранным агентом. Уголовное дело передано для направления в суд для рассмотрения по существу.
Винатье вменяют статью Уголовного кодекса об уклонении от исполнения обязанностей, которые предусмотрены российским законодательством об иноагентах. Согласно материалам дела, иностранец собирал в России информацию о военной и военно-технической деятельности.
Гражданин Франции в течении нескольких лет не представлял в уполномоченный орган документов, которые требуются для включения в реестр иноагентов. Собирая сведения о военной деятельности, он, в частности, проводил встречи с россиянами, в том числе в Москве.
Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», Лоан Винатье занимает должность консультанта некоммерческой организации «Центр гуманитарного диалога» из Швейцарии. По данным ФСБ, в России француз наладил многочисленные контакты с представителями экспертного и научного сообщества, а также чиновниками.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минпросвещения: Новые учебники истории для 5-9 классов появятся к концу года
- Финансист Арехина: Завершение льготной ипотеки стало серьезным ударом по рынку
- Гражданку РФ и США Карелину приговорили к 12 годам колонии по делу о госизмене
- СМИ: Сборная РФ сыграет товарищеские матчи с Вьетнамом и Таиландом 5 и 7 сентября
- Подоляк: Украина не располагала возможностями совершить подрыв «Северных потоков»
- Смирнов: Ситуация на Курской АЭС остается стабильной
- Милонов предложил разработать школьную форму в духе императорской России и СССР
- СКР завершил расследование дела в отношении француза Винатье
- Стала известна дата выхода третьего сезона сериала «Триггер»
- На мосту Лужники в Москве опрокинулся грузовик
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru