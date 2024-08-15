СКР завершил расследование дела в отношении француза Винатье

Столичный главк Следственного комитета объявил о завершении работы по уголовному делу в отношении гражданина Франции Лорана Винатье, который признан Минюстом иностранным агентом. Уголовное дело передано для направления в суд для рассмотрения по существу.

Винатье вменяют статью Уголовного кодекса об уклонении от исполнения обязанностей, которые предусмотрены российским законодательством об иноагентах. Согласно материалам дела, иностранец собирал в России информацию о военной и военно-технической деятельности.