Российская делегация вылетела из Стамбула после переговоров с Украиной
Российская делегация завершила рабочую поездку в Стамбул и вылетела в Москву после второго раунда переговоров с Украиной. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на источники.
По данным издания, представители делегации во главе с помощником президента РФ Владимиром Мединским покинули отель Hilton в сопровождении слов благодарности со стороны участников встречи. Переговоры прошли ранее в этот же день и продолжались более часа. Стороны общались на русском языке.
В ходе обсуждений основное внимание было уделено теме обмена военнопленными. По итогам встречи Мединский сообщил, что достигнута договоренность о крупнейшем обмене с начала конфликта. Предполагается, что в процесс будут вовлечены не менее тысячи человек с каждой стороны.
Помимо этого, российская делегация предложила Украине установить двух- или трехдневное перемирие на отдельных участках фронта, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru