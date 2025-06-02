Российская делегация вылетела из Стамбула после переговоров с Украиной

Российская делегация завершила рабочую поездку в Стамбул и вылетела в Москву после второго раунда переговоров с Украиной. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на источники.

По данным издания, представители делегации во главе с помощником президента РФ Владимиром Мединским покинули отель Hilton в сопровождении слов благодарности со стороны участников встречи. Переговоры прошли ранее в этот же день и продолжались более часа. Стороны общались на русском языке.