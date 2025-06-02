Жителя Пензенской области арестовали по подозрению в связях с разведкой Украины

В Пензенской области задержан местный житель по подозрению в сотрудничестве с украинскими спецслужбами. По данным пресс-службы регионального УФСБ, суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщили в ведомстве, подозреваемый 1993 года рождения намеревался вступить в украинское военизированное формирование, признанное в России террористическим.