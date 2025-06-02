Жителя Пензенской области арестовали по подозрению в связях с разведкой Украины

В Пензенской области задержан местный житель по подозрению в сотрудничестве с украинскими спецслужбами. По данным пресс-службы регионального УФСБ, суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщили в ведомстве, подозреваемый 1993 года рождения намеревался вступить в украинское военизированное формирование, признанное в России террористическим.

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По версии следствия, он через мессенджер Telegram установил контакт с представителем ГУР минобороны Украины и оказывал содействие в деятельности, направленной против безопасности РФ.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ст. 275.1 УК («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством»). В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия для выявления дополнительных эпизодов предполагаемой противоправной деятельности, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ
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