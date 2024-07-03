Француз Винатье признался в сборе сведений о военной деятельности РФ

Гражданин Франции Лоран Винатье (признан в РФ иноагентом) признал свою вину в рамках уголовного дела о незаконном сборе сведений в области военной деятельности РФ. Об этом сообщает Следственный комитет.

По данным правоохранителей, в течение нескольких лет иностранец не исполнял обязанности по представлению уполномоченному органу документов, необходимых для включения в реестр иноагентов, и «осуществлял незаконный сбор сведений в области военной и военно-технической деятельности».

«В этих целях обвиняемый посещал территорию России, в том числе Москву, где проводил встречи с гражданами... Его преступная деятельность пресечена в ходе совместной работы следователей столичного СК и ФСБ России», — указали в Следкоме.

Правоохранители допросили семь свидетелей, с которыми проводил встречи Винатье, по аудиозаписям бесед назначили лингвистическую судебную экспертизу, пишет «Свободная пресса». В СК указали, что француз «признал вину в полном объеме».

