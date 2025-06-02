Рубль может опуститься до 100 за доллар при усилении экономических рисков
Ослабление рубля до уровня 100 за доллар может стать реальным при возникновении новых экономических рисков. Об этом заявила старший преподаватель МТУСИ Галина Платунина, сообщает «Свободная пресса». По ее словам, подобный сценарий возможен в случае ухудшения внешнеэкономической обстановки, снижения спроса на российский экспорт, усиления инфляционного давления и расширения санкционных ограничений.
Поводом для таких оценок стал заложенный в проекте бюджета на 2025 год среднегодовой курс доллара на уровне 96,5 рубля. По мнению Платуниной, такой ориентир может отражать осторожный подход властей, учитывающих потенциальные шоки и неопределенность на мировых рынках. Она подчеркнула, что бюджетные параметры не всегда следует воспринимать как точный прогноз.
В краткосрочной перспективе, как отметила специалист, серьезного ослабления курса не ожидается. В июне доллар, по ее оценке, вряд ли превысит уровень 82 рубля. При этом возможна некоторая волатильность в пределах 78-82 рубля, которая будет зависеть от динамики цен на нефть и общего состояния экономики.
Эксперт заключила, что рост нефтяных котировок способен поддержать российскую валюту, тогда как негативные внешние сигналы, включая новые санкции или экономические трудности, могут оказать на рубль давление, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru