Рубль может опуститься до 100 за доллар при усилении экономических рисков

Ослабление рубля до уровня 100 за доллар может стать реальным при возникновении новых экономических рисков. Об этом заявила старший преподаватель МТУСИ Галина Платунина, сообщает «Свободная пресса». По ее словам, подобный сценарий возможен в случае ухудшения внешнеэкономической обстановки, снижения спроса на российский экспорт, усиления инфляционного давления и расширения санкционных ограничений.

Поводом для таких оценок стал заложенный в проекте бюджета на 2025 год среднегодовой курс доллара на уровне 96,5 рубля. По мнению Платуниной, такой ориентир может отражать осторожный подход властей, учитывающих потенциальные шоки и неопределенность на мировых рынках. Она подчеркнула, что бюджетные параметры не всегда следует воспринимать как точный прогноз.