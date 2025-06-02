Лавров обсудил с замгенсека ООН гуманитарные вопросы по Украине
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры с заместителем генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Томасом Флетчером. Основной темой встречи стало обсуждение кризисных ситуаций в мире, включая конфликт на Украине, с акцентом на недопущение политизации гуманитарной помощи. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.
В ходе беседы стороны обменялись мнениями по ключевым региональным кризисам, в частности, по ситуации на Ближнем Востоке, включая палестино-израильский конфликт, а также в Сирии и Ливане. Особое внимание было уделено украинскому вопросу.
Помимо этого, обсуждались вопросы работы Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (OCHA) и совершенствования системы гуманитарного реагирования. Была отмечена необходимость соблюдения норм международного гуманитарного права и обеспечения устойчивого финансирования соответствующих миссий.
Отдельно прошли консультации с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Вершининым, в рамках которых рассмотрены перспективы гуманитарной помощи Йемену, Судану, Афганистану и Мьянме. В тот же день Флетчер встретился с министром МЧС России Александром Куренковым, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru