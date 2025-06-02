Лавров обсудил с замгенсека ООН гуманитарные вопросы по Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры с заместителем генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Томасом Флетчером. Основной темой встречи стало обсуждение кризисных ситуаций в мире, включая конфликт на Украине, с акцентом на недопущение политизации гуманитарной помощи. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

В ходе беседы стороны обменялись мнениями по ключевым региональным кризисам, в частности, по ситуации на Ближнем Востоке, включая палестино-израильский конфликт, а также в Сирии и Ливане. Особое внимание было уделено украинскому вопросу.