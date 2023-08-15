СКР заинтересовался преследованием жительницы Тулы экс-мужем
СК РФ заинтересовался делом многодетной матери из Тульской области, которую преследует бывший муж, сообщает «РЕН ТВ».
Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил провести проверку. По словам Татьяны, проблемы начались еще в браке, в котором супруги прожили десять лет. Экс-муж употреблял наркотики, практически был безработным и агрессивно вел себя по отношению к близким. Женщина подала на развод, после которого забрала детей и уехала в Москву. Однако бывший муж нашел ее там и начал преследовать. Каждая встреча сопровождалась агрессивным поведением мужчины. Однажды он едва не придушил сестру Татьяны, которая вступилась за нее.
После этого ситуацию придали большой огласке. Произошедшее заинтересовало следователей.
Ранее в Подмосковье белорусский хоккеист избил беременную жену, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru