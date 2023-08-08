СМИ: блогер Светлана Яковлева избила парня в метро
Российская блогерша, участница многочисленных развлекательных телешоу Светлана Яковлева набросилась на парня в вагоне московского метро, сообщает телеканал «360».
По словам молодого человека, он зашел в вагон и сел на свободное место, рядом находилась скандальная блогерша. Парень хотела сделать с ней снимок, но женщина не разрешила. Молодой человек решил заснять ее отдельно.
В это время Яковлевой набросилась на него, нанеся несколько ударов по лицу, нецензурно ругаясь. Также женщина выбила из рук телефон. У пострадавшего диагностировали различные ушибы мягких тканей.
Яковлева участвовала в шоу «Минута славы» и «Сердца за любовь», запомнившись своим эпатажным поведением, яркими образами, пристрастиям к украшениям, необычной манерой говорить.
Ранее хулиган избил юношу в московском метро, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: блогер Светлана Яковлева избила парня в метро
- В ЮАР заявили, что лидеры 23 стран выразили желание вступить в БРИКС
- Экономист: повышение цен на сигареты связано с пополнением бюджета
- Трое детей и взрослый погибли в аварии с фурой в Тюменской области
- В Смоленской области около 12 тысяч человек остались без электричества
- Задержан водитель фуры, виновный в гибели юного футболиста на Кубане
- СМИ: в Киеве прогремел мощный взрыв
- Российских тяжелоатлетов не допустили до чемпионата мира
- Байден пошутил про свой возраст
- Премьер Нигера опроверг информацию о бойцах ЧВК «Вагнер» в стране
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru