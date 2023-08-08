СМИ: блогер Светлана Яковлева избила парня в метро

По словам молодого человека, он зашел в вагон и сел на свободное место, рядом находилась скандальная блогерша. Парень хотела сделать с ней снимок, но женщина не разрешила. Молодой человек решил заснять ее отдельно.

В это время Яковлевой набросилась на него, нанеся несколько ударов по лицу, нецензурно ругаясь. Также женщина выбила из рук телефон. У пострадавшего диагностировали различные ушибы мягких тканей.

Яковлева участвовала в шоу «Минута славы» и «Сердца за любовь», запомнившись своим эпатажным поведением, яркими образами, пристрастиям к украшениям, необычной манерой говорить.

Ранее хулиган избил юношу в московском метро, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

