В России число подхвативших коронавирус достигло 840 человек
В Российской Федерации за минувшие сутки зарегистрировано 182 новых случая заражения коронавирусом. Такие данные приводит информационный центр по мониторингу ситуации с COVID-19. Таким образом, на сегодня подтверждено в общей сложности 840 случаев заболевания.
Новые случаи инфицирования выявлены в 18 субъектах федерации, отмечает АГН «Москва».
В центре также подтвердили два смертельных исхода заболевших пневмонией в результате заражения коронавирусом. Накануне вечером стало известно, что в Москве скончались два пожилых пациента, у которых был выявлен COVID-19, отмечает RT.
Накануне президент РФ Владимир Путин обратился к россиянам в связи с пандемией коронавируса. Он объявил о ряде мер противодействия распространению инфекции, материальной поддержке граждан, а также малого и среднего бизнеса.
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