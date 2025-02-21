СКР приостановил расследование нападения на журналистку и адвоката в Грозном

Изначально СКР вел расследование статьям об умышленном причинении легкого и среднего вреда здоровью, воспрепятствование деятельности журналиста с применением насилия, разбой, неправомерное завладение автомобилем, угроза убийством и уничтожение официальных документов. Уголовное дело было возбуждено после нападения 4 июля 2023 года порядка 15 человек в Грозном на Милашину и Немова. Они прибыли в столицу Чечни на оглашение приговора подзащитной Немова Зареме Мусаевой. На них напали по дороге из аэропорта. Адвоката избили ногами и полипропиленовыми трубами, ранили ножом в ногу, порвали загранпаспорт и адвокатское удостоверение. Милашину били по пальцам, обрили голову и облили зеленкой. У журналистки диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, множественные переломы кистей рук, ушибы мягких тканей.

Адвокаты не защищены законом так же, как остальные сотрудники суда, поэтому часто за нападение на них серьезного наказания не бывает, рассказал ранее президент Союза адвокатов России, доктор юридических наук Игорь Трунов в интервью НСН. По его словам, бывает и так, что кроме громких обсуждений в СМИ нападения на адвокатов вообще остаются безнаказанными.

