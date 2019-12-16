Скотч для дебоширов. Пилот посетовал на отсутствие спецсредств для нарушителей

Экипаж борта из Минеральных Вод, приземлившегося в Новосибирске, ограничил в движениях дебошира с признаками алкогольного опьянения, который нецензурно выражался и пытался войти в кабину пилота. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк. Инцидент произошел вечером 15 декабря. В дежурную часть линейного отдела полиции в новосибирском аэропорту Толмачево пришел вызов, что экипажу самолета нужна помощь с буйным пассажиром. Сотрудники органов поднялись на борт воздушного судна и увидели «зафиксированного в кресле» мужчину, который бил ногами в стенку салона. Дебошира примотали к креслу скотчем, так как он пытался бить члена экипажа. В отношении хулигана возбудили уголовное дело.

Президент Шереметьевского профсоюза летного состава Игорь Дельдюжов рассказал НСН, что экипаж воздушного судна может применить к нарушителю любые меры воздействия исходя из степени опасности ситуации, которую создает нарушитель.

«Мне сложно говорить, я там не присутствовал, этого пьяного не видел. Но я, конечно, за экипаж. Они действовали адекватно. Пьяные люди бывают непредсказуемыми. Он ломился в кабину, пытался открыть входную дверь, пытался разбить иллюминатор. Последствия могли быть очень плачевными не только для него самого, не только для экипажа, но и для других пассажиров. Если он разбивает иллюминатор, это разгерметизация, аварийное снижение, его даже здоровые люди тяжело переносят. Не говоря уже о возрастных пассажирах, о сердечниках, о гипертониках и так далее. Поэтому надо каким-то образом избавиться от этого человека. Обычно все начинается с вручения ему уведомления, что он нарушает законодательство. Ему вручается такой отрывной талон. Экипаж оставляет за собой любые меры вплоть до применения силы, это прописано в документах. Поэтому я считаю, что правильно сделали», - заявил он.