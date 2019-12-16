Скотч для дебоширов. Пилот посетовал на отсутствие спецсредств для нарушителей
Президент Шереметьевского профсоюза летного состава Игорь Дельдюжов в эфире НСН оправдал действия экипажа, привязавшего к креслу буйного пассажира.
Экипаж борта из Минеральных Вод, приземлившегося в Новосибирске, ограничил в движениях дебошира с признаками алкогольного опьянения, который нецензурно выражался и пытался войти в кабину пилота. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк. Инцидент произошел вечером 15 декабря. В дежурную часть линейного отдела полиции в новосибирском аэропорту Толмачево пришел вызов, что экипажу самолета нужна помощь с буйным пассажиром. Сотрудники органов поднялись на борт воздушного судна и увидели «зафиксированного в кресле» мужчину, который бил ногами в стенку салона. Дебошира примотали к креслу скотчем, так как он пытался бить члена экипажа. В отношении хулигана возбудили уголовное дело.
Президент Шереметьевского профсоюза летного состава Игорь Дельдюжов рассказал НСН, что экипаж воздушного судна может применить к нарушителю любые меры воздействия исходя из степени опасности ситуации, которую создает нарушитель.
«Мне сложно говорить, я там не присутствовал, этого пьяного не видел. Но я, конечно, за экипаж. Они действовали адекватно. Пьяные люди бывают непредсказуемыми. Он ломился в кабину, пытался открыть входную дверь, пытался разбить иллюминатор. Последствия могли быть очень плачевными не только для него самого, не только для экипажа, но и для других пассажиров. Если он разбивает иллюминатор, это разгерметизация, аварийное снижение, его даже здоровые люди тяжело переносят. Не говоря уже о возрастных пассажирах, о сердечниках, о гипертониках и так далее. Поэтому надо каким-то образом избавиться от этого человека. Обычно все начинается с вручения ему уведомления, что он нарушает законодательство. Ему вручается такой отрывной талон. Экипаж оставляет за собой любые меры вплоть до применения силы, это прописано в документах. Поэтому я считаю, что правильно сделали», - заявил он.
Собеседник НСН констатировал, что продажа в зоне беспошлинной торговли алкоголя действует на многих пассажиров самолетов угнетающе.
«Скотч оказался на самолете скорее по случайности. Специально для дебоширов не возят. Если бы его не было, то скрутили бы его какими-то ремнями поясными, связали бы ему ноги и руки за спиной. До сих пор не приняты важные документы, чтобы иметь на борту специальные средства для фиксации таких вот нарушителей. Не был составлен перечень этих средств, не проводились обучения персонала. Не до конца в законодательстве все это прописано. Если он в себе пронес такое количество алкоголя, то как он вообще был допущен к посадке? Но если, допустим, он не в себе нес, а купил в стерильной зоне? Может, шкаф надо делать какой-то в самолете, чтобы туда сдавалось все, что куплено в дьюти-фри, запиралось и выдавалось по прилету. Пакет запечатывают в магазине, конечно, но его разорвать - это же не проблема. Есть другой вариант –надо запрещать эту торговлю в стерильной зоне полностью. А то полумеры - с бутылкой, купленной в гастрономе, его не пускают, и тут же продают ему в другом гастрономе другую бутылку», - посетовал он.
Ранее НСН сообщала, что Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий экипажу самолета применять средства сдерживания против авиадебоширов. В частности, заковывать дебоширов в пластиковые наручники. Эти меры будут применяться в отношении тех, кто своими действиями создает непосредственную угрозу жизни или здоровью других пассажиров и не подчиняется распоряжениям командира воздушного судна.
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