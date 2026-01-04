Стало известно о повышении минимальных баллов ЕГЭ для приема в вузы

По ее словам, это необходимо для роста качества абитуриентов и проверки их готовности к обучению по выбранным программам. Отмечается, что достижение этого порога позволяет участвовать в конкурсе, но не обеспечивает места в университете.

Наиболее значительный рост — на 10 баллов — коснулся иностранных языков (с 30 до 40). История - повышение с 36 до 40 баллов, физика - с 39 до 41, информатика - с 44 до 46, химия и биология - увеличены с 39 до 40 баллов.

Ранее депутат Миронов предложил отменить ЕГЭ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

