«Скопинскому маньяку» хотят запретить общаться со СМИ

Полиция требует ввести новые ограничения для «скопинского маньяка» Виктора Мохова. Правоохранители обратились в районный суд с соответствующим ходатайством, сообщает «Интерфакс». Мохова хотят обязать являться для административного надзора в отдел РОВД четыре раза вместо установленных двух, а также запретить ему общение с представителями СМИ.

Заседание суда, на котором должно было состояться рассмотрение новых ограничений, назначили на шестое апреля, однако Мохов на него не пришел. Теперь заседание перенесено на 15 апреля. Первого апреля мужчина уже был оштрафован за нарушение административного надзора на 1200 рублей.

Напомним, «скопинский маньяк» в 2000 году похитил двух несовершеннолетних девочек 14 и 17 лет, посадил их в бункер, издевался над ними и многократно насиловал. Старшая девочка родила от него двоих детей. Решением суда «скопинский маньяк» был осужден на 17 лет. Третьего марта текущего года он освободился из колонии и вернулся домой. После выхода на свободу он дал несколько интервью.

Ранее главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев в эфире НСН согласился с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским, который предложил на законодательном уровне запретить журналистам брать интервью у маньяков и убийц.

