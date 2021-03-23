«Под ответственностью Собчак». Гусев о запрете брать интервью у маньяков
Главный редактор газеты «Московский комсомолец» специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Жириновский предложил запретить журналистам брать интервью у маньяков
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил на законодательном уровне запретить журналистам брать интервью у маньяков и убийц. Ранее телеведущая Ксения Собчак выпустила документальный фильм о «скопинском маньяке».
Павел Гусев: «В какой-то степени можно согласиться с Жириновским. Какие бы вопросы журналист не задавал, как бы не отвечал педофил, маньяк или убийца, в любом случае это ему реклама. Даже если это будут страшные вопросы, кто-то из тех, кто болен морально и нравственно, может подумать, что научится на ошибках «скопинского маньяка», что его никто не найдет и не посадит. Поэтому в этом есть большая опасность. С другой стороны, раскрыть всю подноготную и мерзость таких людей, вызвать отвращение – это тоже свой путь, работа журналиста. Как выходить из этой ситуации? Мне кажется, запреты точно не помогут. Всегда можно найти способ, как осветить жизнь такого человека. Поэтому здесь просто нужна очень большая ответственность журналиста», – прокомментировал в эксклюзивном интервью НСН Павел Гусев.
Коррупционные деньги чиновников предложили отдавать государству
Правительство внесло в Госдуму законопроект об изъятии коррупционных денег чиновников. Поправки призваны усилить борьбу с коррупцией.
Павел Гусев: «Во-первых, еще нужно доказать, что это коррупционные деньги. Во-вторых, к сожалению, последние годы показывают, коррупция в чиновничьей среде растет. И где потом искать честных чиновников? Если эта проблема существует, значит, она откуда-то растет. Вот корни этой проблемы и надо искать. Всех не пересажаем, а найти и решить проблему – очень сложно и очень нужно», – отметил он в эфире НСН.
В Госдуме предложили платить учителям не меньше 24 тысяч рублей
С таким предложением выступил глава комитета по образованию и науке Олег Смолин. По его словам, средние ставки оплаты труда за 18 часов должны быть не ниже средней заработной платы по стране, а не по региону. Только это, уверен депутат, позволит уменьшить неравенство в оплате труда учителей.
Павел Гусев: «А почему так мало? Я считаю, что учителя – это те же чиновники. Это государственные служащие, которые занимаются феноменально важной работой. От их умения, от их желания очень многое зависит. 24 тысячи рублей – это меньше одной тысячи рублей в день, получается, если разбивать на месяц. Мне кажется, учителям надо повышать заработную плату, а коррупционных чиновников сажать и сажать, или создавать новых чиновников… честных», – подытожил в беседе с НСН Павел Гусев.
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