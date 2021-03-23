«Под ответственностью Собчак». Гусев о запрете брать интервью у маньяков

Павел Гусев: «В какой-то степени можно согласиться с Жириновским. Какие бы вопросы журналист не задавал, как бы не отвечал педофил, маньяк или убийца, в любом случае это ему реклама. Даже если это будут страшные вопросы, кто-то из тех, кто болен морально и нравственно, может подумать, что научится на ошибках «скопинского маньяка», что его никто не найдет и не посадит. Поэтому в этом есть большая опасность. С другой стороны, раскрыть всю подноготную и мерзость таких людей, вызвать отвращение – это тоже свой путь, работа журналиста. Как выходить из этой ситуации? Мне кажется, запреты точно не помогут. Всегда можно найти способ, как осветить жизнь такого человека. Поэтому здесь просто нужна очень большая ответственность журналиста», – прокомментировал в эксклюзивном интервью НСН Павел Гусев.

