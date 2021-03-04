СМИ: Освободившийся «Скопинский маньяк» нарушил условия надзора

Житель Рязанской области Виктор Мохов, известный как «Скопинский маньяк», после освобождения отправился в Москву на ток-шоу, нарушив тем самым условия надзора, сообщает телеканал «360» со ссылкой на осведомленный источник.

Адвокат Игорь Ким рассказал, что Мохов получил предписание прибыть к месту жительства в Рязанскую область 4 марта и в течение трёх дней встать на учёт в органах внутренних дел, но вместо этого мужчина оказался в столице, что является нарушением.

Согласно решению суда, в течение ближайших шести лет Мохову запрещено посещать места массового пребывания людей, а также принимать участие в массовых мероприятиях, в том числе спортивных. Также мужчине нельзя покидать свой дома в период с 22:00 до 6:00, а также без уведомление отдела полиции покидать пределы Скопинского района.

«Если в решении суда говорится о местах общего пользования, о местах скопления людей... То есть он нарушает, и такое уклонение тоже грозит ему наказанием», - добавил Ким.

Мохов 17 лет отсидело в колонии за похищение в 2000 году двух девушек, 14 и 17 лет. В течение четырёх лет он держал в подвале, морил голодом, бил, разбрызгивал слезоточивый газ. Одна из похищенных девушек дважды рожала от него, но преступник отбирал детей. В 2004 году девушкам случайно удалось передать на волю записку, после чего их освободили.

«Скопинского маньяка» осудили в 2005 году и приговорили к 17 годам лишения свободы. На свободу Мохов вышел 3 марта.

