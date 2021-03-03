«Соседи и участковый». Экс-генпрокурор рассказал, кто присмотрит за освободившимся «скопинским маньяком»
Первый генпрокурор России Валентин Степанков заявил в комментарии Telegram-каналу "Радиоточка НСН", что 70-летний Виктор Мохов вряд ли пойдет на новые преступления.
Первый генпрокурор России Валентин Степанков в комментарии Telegram-каналу "Радиоточка НСН" рассказал, печально известный «скопинский маньяк» Виктор Мохов, который сегодня вышел на свободу после 17 лет заключения, будет находиться под надзором участкового и соседей.
В ближайшие шесть лет 70-летнему бывшему заключенному запрещено посещать массовые мероприятия, выходить из дома после 22 часов и без разрешения выезжать за пределы Скопинского района, в котором он намерен жить. Кроме того, он должен дважды в месяц отмечаться в полиции.
«В этой истории не было смертельного исхода. Он издевался над своими жертвами, но, к счастью, их не убил. Теперь он вышел. И в силу характера преступления и его тяжести определён вид надзора. Обязанность ложится на плечи участкового, который должен знать, кто живет на его территории и какой образ жизни ведёт. Поэтому, конечно, у участкового появится серьёзная проблема и головная боль. Он будет более тщательно собирать информацию у соседей, жителей района: как и где проявляет себя человек», - отметил собеседник НСН.
По словам Степанкова, Мохов будет отмечаться в отделе полиции дважды в месяц.
«Если участковый правильно организует работу, в том числе, и своих доверенных лиц на участке, то любое нарушение, например, выход из дома в неположенные часы, будет фиксироваться. Человек должен ощущать, что он находится под контролем. Если вы живёте по соседству, то вы, наверное, видите, гуляет ли ваш сосед или после 22:00 или нет. Это дело житейское. Если участковый обходит свой участок, общается с людьми, то они волей-неволей рассказывают ему об этом. А появление фигуры с таким бэкграундом, конечно, заставит людей обращать на него более пристальное внимание. Но отмечу, что люди, совершившие преступления такого характера, стараются не возвращаться домой. Поэтому, если он в силу возраста всё же возвращается, то, хочется верить, что он отдаёт отчёт своим действиям. Поскольку он будет под контролем и вряд ли совершит ещё что-то подобное. Он вышел из стадии активного жизненного цикла, в том числе, и в половой сфере», - считает первый генпрокурор.
Однако, если Мохов всё же решит нарушить запрет, то его будет ждать привлечение к ответственности, заверил Степанков.
«Осужденный отбыл наказание полностью. И если он не будет ходить отмечаться, это не значит, что его снова посадят. Ему должны определить нарушение, составить протокол, зафиксировать, потом повторное какое-то нарушение. И дальше уже надо смотреть административный и уголовный кодекс», - заключил собеседник НСН.
Мохов попал в криминальную хронику после того, как похитил двух несовершеннолетних девушек в Скопине в 2000 году. Он предложил подвезти их до дома, но вместо этого привез их на свой участок и запер в бункере, который вырыл заранее. Пленницы, которых он избивал и насиловал, провели в заточении 3,5 года. Им удалось передать квартирантке Мохова записку с просьбой о помощи, и 4 мая 2004 года их освободили, а мужчина был задержан.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,3 млн+10 535 / сут.
Умерли
87 348+452 / сут.
Выздоровели
3,9 млн+15 694 / сут.
- Навальный подтвердил, что его доставили в колонию во Владимирской области
- ВОЗ порекомендовала пока не вводить COVID-паспорта
- Cоловьев призвал Нарусову «разобраться» с дочерью Ксенией Собчак
- Путин потребовал реагировать на вовлечение детей в несанкционированные акции
- Ударивший судью тренер ФК «Алания» Гогниев дисквалифицирован на восемь матчей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru