«Соседи и участковый». Экс-генпрокурор рассказал, кто присмотрит за освободившимся «скопинским маньяком»

По словам Степанкова, Мохов будет отмечаться в отделе полиции дважды в месяц.

«Если участковый правильно организует работу, в том числе, и своих доверенных лиц на участке, то любое нарушение, например, выход из дома в неположенные часы, будет фиксироваться. Человек должен ощущать, что он находится под контролем. Если вы живёте по соседству, то вы, наверное, видите, гуляет ли ваш сосед или после 22:00 или нет. Это дело житейское. Если участковый обходит свой участок, общается с людьми, то они волей-неволей рассказывают ему об этом. А появление фигуры с таким бэкграундом, конечно, заставит людей обращать на него более пристальное внимание. Но отмечу, что люди, совершившие преступления такого характера, стараются не возвращаться домой. Поэтому, если он в силу возраста всё же возвращается, то, хочется верить, что он отдаёт отчёт своим действиям. Поскольку он будет под контролем и вряд ли совершит ещё что-то подобное. Он вышел из стадии активного жизненного цикла, в том числе, и в половой сфере», - считает первый генпрокурор.

Однако, если Мохов всё же решит нарушить запрет, то его будет ждать привлечение к ответственности, заверил Степанков.

«Осужденный отбыл наказание полностью. И если он не будет ходить отмечаться, это не значит, что его снова посадят. Ему должны определить нарушение, составить протокол, зафиксировать, потом повторное какое-то нарушение. И дальше уже надо смотреть административный и уголовный кодекс», - заключил собеседник НСН.

Мохов попал в криминальную хронику после того, как похитил двух несовершеннолетних девушек в Скопине в 2000 году. Он предложил подвезти их до дома, но вместо этого привез их на свой участок и запер в бункере, который вырыл заранее. Пленницы, которых он избивал и насиловал, провели в заточении 3,5 года. Им удалось передать квартирантке Мохова записку с просьбой о помощи, и 4 мая 2004 года их освободили, а мужчина был задержан.

