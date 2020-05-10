Скончался заразившийся COVID-19 настоятель Покровского храма в Измайлове
Настоятель Покровского храма в столичном районе Измайлово скончался от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. На официальном сайте Московской городской епархии РПЦ отмечается, что протоиерей Владимир Бушуев умер 9 мая в возрасте 67 лет.
Между тем, 8 мая НСН писала, что известный московский священник Русской православной церкви Димитрий Смирнов госпитализирован с подозрением на заражение коронавирусом. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на окружение протоиерея, который возглавляет патриаршую комиссию по делам семьи. По данным источников, медики оценивают состояние больного как стабильное.
Отцу Дмитрию 69 лет, недавно ему была сделана операция. По своему возрасту он относится к группе риска по COVID-19. Ещё 3 мая священник совершил литургию, после которой в проповеди заявил, что в эпидемии коронавируса есть определённая польза, и она дала возможность людям проявить свои лучшие качества, появилось желание что-то сделать для ближнего.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru