Скончался президент ИСАА МГУ Михаил Мейер
Умер президент Института стран Азии и Африки (ИСАА) МГУ им. М.В. Ломоносова Михаил Мейер. Об этом сообщил РБК со ссылкой на Telegram-канал университета.
Сообщается, что Мейер умер в возрасте 85 лет. Причина смерти на данный момент не известна.
Михаил Серафимович окончил Институт восточных языков МГУ в 1960 году. В 1965 году защитил кандидатскую степень, а в 1990 году стал доктором исторических наук. В 1992 получил звание профессора. С 1994 по 2012 год работал директором ИСАА МГУ, в 2012 году получил должность президента института.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,1 млн+8 640 / сут.
Умерли
374 тыс.+235 / сут.
Выздоровели
17,4 млн+16 763 / сут.
- Скончался президент ИСАА МГУ Михаил Мейер
- Макрон и Ле Пен проведут дебаты в прямом эфире
- СМИ: Вашингтон готовит новый пакет военной помощи Киеву
- СМИ: Илон Маск готов вложить более $10 млрд личных средств на покупку Twitter
- Apple удалил TikTok из российского App Store
- Пентагон: США доставят свои гаубицы на Украину в ближайшие дни
- Меланшон призвал соотечественников избрать его премьер-министром Франции
- Трюдо: Канада поставит Украине тяжелую артиллерию
- МИД Франции: ЕС и США усилят санкции против России в ближайшие дни
- СМИ: Самолет ВВС Нигерии разбился на севере страны
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru