Скончался президент ИСАА МГУ Михаил Мейер

Умер президент Института стран Азии и Африки (ИСАА) МГУ им. М.В. Ломоносова Михаил Мейер. Об этом сообщил РБК со ссылкой на Telegram-канал университета.

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Сообщается, что Мейер умер в возрасте 85 лет. Причина смерти на данный момент не известна.

Михаил Серафимович окончил Институт восточных языков МГУ в 1960 году. В 1965 году защитил кандидатскую степень, а в 1990 году стал доктором исторических наук. В 1992 получил звание профессора. С 1994 по 2012 год работал директором ИСАА МГУ, в 2012 году получил должность президента института.

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ФОТО: РИА Новости
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