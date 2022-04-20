Скончался президент ИСАА МГУ Михаил Мейер

Сообщается, что Мейер умер в возрасте 85 лет. Причина смерти на данный момент не известна.

Михаил Серафимович окончил Институт восточных языков МГУ в 1960 году. В 1965 году защитил кандидатскую степень, а в 1990 году стал доктором исторических наук. В 1992 получил звание профессора. С 1994 по 2012 год работал директором ИСАА МГУ, в 2012 году получил должность президента института.