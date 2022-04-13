ЛДПР предложила присвоить Институту стран Азии и Африки МГУ имя Жириновского
ЛДПР предлагает присвоить имя основателя партии Владимира Жириновского и Институту стран Азии и Африки Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова. Об этом сообщил вице-спикер Госдумы РФ, член ЛДПР Борис Чернышов.
Он также подчеркнул, что выбор Института стран Азии и Африки МГУ не случаен, ведь Жириновский окончил именно этот факультет по специальности «Турецкий язык и литература».
Среди прочих вариантов, отметил Чернышов, партия рассматривает присвоение имени Жириновского некоторым стипендиальным программам, так как Владимир Вольфович всегда поддерживал молодежь и студентов.
Жириновский умер 6 апреля в возрасте 75 лет после продолжительной болезни. Лидер ЛДПР был похоронен 8 апреля на Новодевичьем кладбище в Москве.
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