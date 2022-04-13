ЛДПР предложила присвоить Институту стран Азии и Африки МГУ имя Жириновского

Он также подчеркнул, что выбор Института стран Азии и Африки МГУ не случаен, ведь Жириновский окончил именно этот факультет по специальности «Турецкий язык и литература».

Среди прочих вариантов, отметил Чернышов, партия рассматривает присвоение имени Жириновского некоторым стипендиальным программам, так как Владимир Вольфович всегда поддерживал молодежь и студентов.

Жириновский умер 6 апреля в возрасте 75 лет после продолжительной болезни. Лидер ЛДПР был похоронен 8 апреля на Новодевичьем кладбище в Москве.

