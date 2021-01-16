Скончался директор Института демографии ВШЭ Анатолий Вишневский

Директор Института демографии НИУ «Высшая школа экономики» заслуженный профессор Анатолий Вишневский умер в возрасте 85 лет, сообщается сайте вуза.

Об этом стало известно накануне.

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Коллеги отмечают выдающийся вклад Вишневского в науку, называя его главным демографом постсоветского пространства. Также Вишневский реализовал себя в социальной истории, его труды также посвящены экономике народонаселения. Он является автором более 500 публикаций, в том числе научных и художественных.

Вишневский активно участвовали в общественной деятельности и работе международных организаций: ООН, ЮНЕСКО и других – был постоянном экспертом НСН.

Ранее эксперты федерального проекта «Трезвая Россия» заявили, что к 2050 году численность населения России может упасть до 125 миллионов человек. Анатолий Вишневский в эфире НСН сказал, что точные прогнозы выстраивать нереально, однако уже сейчас ясно, что население страны будет сокращаться. По его мнению, главная причина этого - не наркотики, табак и алкоголь, а низкая рождаемость.

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ФОТО: pixabay.com
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