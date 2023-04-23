Скончался депутат Госдумы Джашарбек Узденов

Парламентарий скончался после тяжелой продолжительной болезни, заявил Васильев.

Узденов стал депутатом Госдумы 19 сентября 2021 года. До этого он был министром природных ресурсов и экологии Карачаево-Черкессии.

В Госдуме Узденов входил в комитет по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды.

Это уже второй депутат ГД, который умер 23 апреля. Ранее стало известно о смерти члена нижней палаты от Липецкой области Николая Борцова, передает «Радиоточка НСН».

