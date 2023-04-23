Скончался депутат Госдумы Джашарбек Узденов
Депутат Госдумы Джашарбек Узденов умер в возрасте 56 лет, сообщил в воскресенье, 23 апреля, руководитель фракции «Единая Россия» в ГД Владимир Васильев.
Парламентарий скончался после тяжелой продолжительной болезни, заявил Васильев.
Узденов стал депутатом Госдумы 19 сентября 2021 года. До этого он был министром природных ресурсов и экологии Карачаево-Черкессии.
В Госдуме Узденов входил в комитет по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды.
Это уже второй депутат ГД, который умер 23 апреля. Ранее стало известно о смерти члена нижней палаты от Липецкой области Николая Борцова, передает «Радиоточка НСН».
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