Скончался депутат Госдумы Джашарбек Узденов

Депутат Госдумы Джашарбек Узденов умер в возрасте 56 лет, сообщил в воскресенье, 23 апреля, руководитель фракции «Единая Россия» в ГД Владимир Васильев.

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Парламентарий скончался после тяжелой продолжительной болезни, заявил Васильев.

Узденов стал депутатом Госдумы 19 сентября 2021 года. До этого он был министром природных ресурсов и экологии Карачаево-Черкессии.

В Госдуме Узденов входил в комитет по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды.

Это уже второй депутат ГД, который умер 23 апреля. Ранее стало известно о смерти члена нижней палаты от Липецкой области Николая Борцова, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: duma.gov.ru
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