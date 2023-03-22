В Москве умер экс-глава Центризбиркома Владимир Чуров

Бывший глава Центральной избирательной комиссии Владимир Чуров скончался в Москве, сообщил журналистам депутат Госдумы Леонид Ивлев.

Он рассказал РИА Новости, что чуть больше недели назад Чуров перенес операцию на сердце, которой предшествовал обширный инфаркт.

17 марта Чурову исполнилось 70 лет.

Владимир Чуров возглавлял ЦИК России с 2007 по 2016 год. На этом посту его сменила Элла Памфилова.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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