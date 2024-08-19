Умер академик РАН Валерий Сергиенко

Он основал новый раздел медицины — биомедицинскую электрохимию, и подготовил множество высококлассных специалистов для российской медицины. Сергиенко является автором более 60 изобретений. Под его руководством было защищено 10 докторских и 20 кандидатских диссертаций, а также опубликовано свыше 350 научных работ.

Сергиенко был удостоен множества высоких наград, включая орден Александра Невского, орден Дружбы и орден Почета, а также звания "Почетный деятель науки и техники города Москвы" в 2018 году. В декабре 2021 года ему была вручена Большая золотая медаль Российской академии наук имени Пирогова за значительные достижения в области физико-химической медицины, биомедицинской электрохимии, фармакологии и за сохранение наследия Н.И. Пирогова, передает «Радиоточка НСН».