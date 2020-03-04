Скончался адмирал, участник ВОВ Алексей Сорокин

Ушел из жизни адмирал флота, ветеран Великой Отечественной войны Алексей Сорокин (на фото - справа). Ему было 97 лет.

Печальное известие появилось на сайте Клуба военачальников Российской Федерации. Отмечается, что в последнее время адмирал боролся с тяжелой и продолжительной болезнью.

Сорокин родился в Горьковской области в 1922 году, участвовал в Великой Отечественной войне, в 1952 году окончил Военно-политическую академию имени Ленина. Имел многочисленные награды. Адмирал флота вышел в отставку в 1992 году.

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