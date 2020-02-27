Маршала СССР Язова похоронили на военном кладбище в Мытищах

Последнего министра обороны СССР и последнего маршала Советского Союза Дмитрия Язова похоронили в четверг, 27 февраля, на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах.

Как сообщает телеканал «360», гроб привезли из зала прощаний на бронеавтомобиле «Тигр». Его сопровождал почётный караул. Маршала похоронили с воинскими почестями: тело предали земле под залпы артиллерии.

На похоронах военачальника присутствовал генерал армии, министр обороны РФ Серей Шойгу. На церемонию приехали 1,5 тысячи человек.