Маршала СССР Язова похоронили на военном кладбище в Мытищах
Последнего министра обороны СССР и последнего маршала Советского Союза Дмитрия Язова похоронили в четверг, 27 февраля, на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах.
Как сообщает телеканал «360», гроб привезли из зала прощаний на бронеавтомобиле «Тигр». Его сопровождал почётный караул. Маршала похоронили с воинскими почестями: тело предали земле под залпы артиллерии.
На похоронах военачальника присутствовал генерал армии, министр обороны РФ Серей Шойгу. На церемонию приехали 1,5 тысячи человек.
Дмитрий Язов скончался 25 февраля после продолжительной болезни. Ему было 95 лет.
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