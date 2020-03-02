Появилось видео смертельного наезда на экс-замминистра обороны СССР
Стали известны подробности ДТП, в результате которого погиб генерал армии, бывший заместитель министра обороны СССР Владимир Шуралев.
В распоряжении газеты «Известия» оказалась видеозапись трагического инцидента. На кадрах видно, как пожилой мужчина входит в арку жилого дома – в этот же момент задним ходом сдавал грузовик Ford.
Водитель машины, не снижая скорости, сбил генерала. От полученных травм пенсионер скончался.
Ранее, на прошлой неделе, скончался последний советский маршал, экс-министр обороны СССР Дмитрий Язов. Как отмечает телеканал «360», Шуралев был его заместителем.
Язова похоронили на Военно-мемориальном кладбище в Мытищах, при этом комиссию по организации похорон возглавил лично министр обороны РФ Сергей Шойгу, сообщает сайт «Подмосковье Сегодня».
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