Скончалась актриса из «Глухаря» Ангелина Ноздрина

Российская актриса театра и кино Ангелина Ноздрина ушла из жизни, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление члена Союза театральных деятелей России Александра Чупина.

Умерла актриса Мария Скуратова

Ей было 65 лет. Актрисы не стало спустя год после смерти ее мужа, заслуженного артиста РФ Владимира Таныгина.

Ноздрина отпраздновала свое 65-летие 12 сентября.

Телезрителю она наиболее известна по ролям в таких сериалах, как «Глухарь», «Меч» и «Держи меня крепче».

Ранее умерла актриса сериалов «Улицы разбитых фонарей и «Склифосовский» Белла Ко, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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