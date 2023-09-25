Скончалась актриса из «Глухаря» Ангелина Ноздрина

Ей было 65 лет. Актрисы не стало спустя год после смерти ее мужа, заслуженного артиста РФ Владимира Таныгина.

Ноздрина отпраздновала свое 65-летие 12 сентября.

Телезрителю она наиболее известна по ролям в таких сериалах, как «Глухарь», «Меч» и «Держи меня крепче».

Ранее умерла актриса сериалов «Улицы разбитых фонарей и «Склифосовский» Белла Ко, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

